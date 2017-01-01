"Укрзализныця" показала обновленные электрички. Фото

Электрички уже начали перевозку пассажиров в Киевской области.

"Укрзализныця" 27 декабря получит последнюю в этом году модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал руководитель компании Евгений Кравцов.

По его словам, такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин - Клавдиево - Святошин. Он добавил, что модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях Укрзалызници - Киевском электровагоноремонтном заводе.

Стоимость модернизации одной электрички составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава. Также Кравцов сообщил, что 27 декабря Укрзализныця получит последние три из 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. В следующем году компания планирует приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.

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