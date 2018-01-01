"Укрзализныця" ввела санкции на грузоперевозки против 60 российских компаний

По данным компании, ограничение касается и транспортировки сниженного газа.

Российские железнодорожные вагоны попали под санкции Фото: пресс-служба Укрзализныци

Государственная компания "Укрзализныця" официально запретила подвижному составу порядка 60 российских компаний передвигаться по территории Украины, в том числе вагонам с сжиженным газом.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на информацию пресс-службы президента Петра Порошенко, данные санкции основаны на указе главы государства, которым были введены санкции против ряда российских компаний.

В список компаний, по отношению к которым приняты ограничительные меры, попали: "Первая грузовая компания", "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" и др.

Запрет начал действовать с 8 июля и до отмены соответствующим указом.

Напомним, Порошенко своим указом (№126/2018) ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых и продлении старых санкций в отношении Российской Федерации. Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Александр Турчинов.

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