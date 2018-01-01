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Ульяна Супрун подвергла сомнению еще один известный метод лечения

Сегодня, 15:25

Руководитель министерства здравоохранения отметила, что электрофорез устарел.

Супрун
Ульяна Супрун пообщала готовить специалистов по функциональному восстановлению. УНИАН
Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что метод лечения электрофорез является устаревшим методом реабилитации людей с двигательными нарушениями. 

По ее словам, современные подхотды в физиотерапии предполагают, что реабилитация невозможноа без фунциональных тренировок, особенно движения. 

"Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся ли подтягивался - делал все, что он стремится восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня. Вместо всего этого во многих украинских учреждениях предлагают электрофорез. Что же делает это устройство. С помощью постоянного электрического тока он вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Никакого движения, только пребывание определенное время под апаратом. Это может уменьшать боль и воспаления, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются", - отметила Супрун на своей странице в FB.

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По словам главы Минздрава, yеобходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся ли подтягивался - делал все, что он стремится восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня.

"Аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Для максимального восстановления доступных функций организма, пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевтов, которые будут обеспечивать функциональное восстановление, - отмечает Супрун.

В связи с этим, подчеркнула она, Минздрав внедряет изменения в системе реабилитации, согласно которой в стране начнут готовить специалистов по функциональному восстановлению.

Супрун регулярно развенчивает мифы о медицине и способах лечения: не так давно она заявила, что на холодной поверхности сидеть не вредно, а незадолго до того заявила, что сквозняки не вредны для здоровья.

 
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Ульяна Супрун, Минздрав, электрофорез,
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