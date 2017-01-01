"Умелый лизинг". В Украине выпустили тарелки с нардепом Антоном Геращенко

Предприимчивые коммерсанты не упустили случай заработать на истории, случившейся с народным избранником.

Пресловутые тарелки http://telkishop.tilda.ws

В Украине выпустили партию тарелок, посвященные видео, на котором нардеп от "Народного фронта" и советник главы МВД Антон Геращенко вылизывает тарелку в японском ресторане.

Посуду уже начали продавать в магазине Telki Shop. Как говорится на его сайте, тарелки получили название "Лизоблюдство" и были выпущены в трех вариантах: а) "В гордом одиночестве" - 1 тарелка; 3) "Лижем вместе" - 2 тарелки; 4) "Японамать" - 4 тарелки.

Цены начинаются от 250 гривен за одну тарелку до 850 гривен за набор из четырех.

Кроме того, на сайте магазина "Telki Shop" есть несколько шуточных "советов для тех, кто захочет вылизать тарелку"

"Тарелки для одиночного и коллективного облизывания. При минусовых температурах не лизать. Чужую не лизать, облизывать свою. Можно использовать как тренажер перед походом к шефу", - говорится в тексте

Напомним, в начале декабря прошлого года в интернете широко распространился видеоролик, на котором народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко вылизывает тарелку в одном из ресторанов.