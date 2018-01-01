Умер известный украинский писатель и журналист

Перу Цимбалюка принадлежит немало книг и статей, а также стихов и песен, очерков и публицистики, архивоведческих, краеведческих исследований.

Скончался Евгений Цимбалюк. Фото из открытых источников

15 июля не стало известного ровенского писателя, журналиста краеведа Евгения Цимбалюка. Он скончался после тяжелой болезни. Ему шел 57 годужизни.

"Как не печально, уходят в другие миры мои молодые коллеги... Недавно попрощались с Анатолием Криловцем. И вот снова глубокая печаль: не стало Евгения Цимбалюка, поэта, публициста, редактора журнала "Погорина", честного и трудолюбивого украинца... Земля тебе пухом, друг!" – написал писатель Юрий Береза в Facebook.

Украинцы в социальных сетях выражают искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты семье и близким Цимбалюка, а также вспоминают, каким добрым и искренним человеком тот был.

Перу Цимбалюка принадлежит немало книг и статей, а также стихов и песен, очерков и публицистики, архивоведческих, краеведческих исследований.

Он был многолетним членом Нацсоюза журналистов Украины и Нацсоюза писателей Украины. Является лауреатом литературной премии им. Валерьяна Полищука, премии "Золотое перо", дипломантом премии имени Ивана Франко в области информационной политики. Кроме того, он заслуженный журналист Украины.

Ранее на Ровенщине после ранения умер коп. Правоохранитель скончался в больнице, не приходя в сознание.

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