Умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк

Он скончался до приезда скорой помощи.

В возрасте 67 лет ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Об этом УНН стало известно из окружения, близкого к Каденюку. Как сообщил собеседник агентства, космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

По данным источника, он скончался до приезда скорой помощи.

Справка "Главреда":

Леонид Каденюк украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, Герой Украины (1999), первый и единственный украинец, совершивший полет в космос. Родился 28 января 1951 в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

В 1971 году закончил Черниговское высшее военное училище летчиков. В 1976 году был отобран в число возможных кандидатов в космонавты. Через год получил диплом летчика-испытателя, в 1989 году - диплом инженера-механика.

В 1995 уже в независимой Украине был зачислен в группу космонавтов Национального космического агентства.

Свой полет в космос Леонид Каденюк совершил 19 ноября 1997 года в составе международного экипажа на корабле "Коламбия", стартовавшего с мыса Канаверал (США). Он находился на космической орбите, изучая влияние невесомости на процесс фотосинтеза, 15 суток и 16 часов.