По информации журналиста, у погибшего осталась жена и двое детей.

Виктор Дьяченко пришел невредимым из АТО, но погиб в ДТП Facebook Юрия Бутусова

Ветеран 92-й механизированной бригады и экс-боец АТО Виктор Дьяченко умер 29 апреля, не приходя в сознание после масштабной ДТП, в которую попал неделю назад.

"Виктор воевал на передовой в 2014-16 годах, надежный солдат и достойный гражданин. Долгое время защищал Счастье - на передовом опорном пункте "Фасад" за рекой", - сообщил об трагическом инциденте в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Отмечается, что командиром Дьяченко на передовой был экс-министр спорта и известный лидер Автомайдана Дмитрий Булатов. Он после ДТП собирал деньги на лечение пострадавшего, однако медики помочь не смогли. Средства будут направлены супруге погибшего, с которой он воспитывал двоих детей.

По словам автора поста, обстоятельства жуткой ДТП пока не обнародованы и виновные не названы.

Напомним, ранее в Киеве в результате взрыва гранаты в автомобиле погиб известный военный журналисты и бывший военнослужащий АТО Виталий Кукса. По предварительной информации, причиной трагического инцидента стал бытовой конфликт.

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