Уничтожает врага сквозь укрытие: в Украине наладили выпуск реактивных огнеметов

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1 / 2 Огнемет РПО-16 может уничтожить противника за мощным укрытием (ukroboronprom.com.ua)

Огнемет РПО-16 удачно прошел испытания.

В Украине наладили серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, способных уничтожить противника за мощным укрытием.

Уже в ближайшее время новое оружие поступит в подразделения ВСУ, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

При этом огнемет РПО-16 удачно прошел испытания.

Новое оружие оснащено реактивной гранатой со специальной термобарической смесью, уничтожающей противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

В "Укроборонпроме" уточнили, что такие снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

"Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра", — добавили в госконцерне.

Напомним, ранее были опубликованы результаты исследования американских ПТРК "Джавелин".

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