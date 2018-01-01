Уничтожены грузовики с боеприпасами. На Донбассе враг потерял бойцов и технику — разведка

Вчера террористы открывали огонь из запрещенного "Минском" тяжелого вооружения.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, были уничтожены два боевика Reuters

В четверг, 31 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 26 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, в боях ранены трое украинских воинов.

Подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами, говорится на странице пресс-центра операции в Facebook.

"Российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное (Минскими соглашениями — Ред.) оружие — минометы калибром 120 и 82 мм и артиллерию калибром 122 мм", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении самые активные боевые действия продолжались в районе Новотошковского, на Донецком — возле Новоселовки Второй и Каменки, а на Мариупольском — у Чермалыка, Павлополя и Водяного.

"По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожены пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, одна единицу ЗУ-23-2 (советская 23-мм спаренная зенитная установка — Ред.) и один миномет", — добавили в пресс-центре.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, были уничтожены два боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что вечером 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой под Павлополем. Террористы понесли потери, пропал украинский военный. Позже стало известно, что боец сам вернулся в расположение. Узнать больше о боестолкновении можно здесь.

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