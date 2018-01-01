"Уничтожили цели". Опубликованы эффектные фото испытаний ракетных комплексов Javelin

В СНБО заверили, что огонь велся в условиях, максимально приближенных к реальным.
"Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", - цитирует пресс-служба СНБО секретаря Александра Турчинова.
Представитель ведомства подчеркнул, что огонь велся не по макету, а по реальному танку, поэтому учения были максимально приближены к реальным военным условиям.
Напомним, во время первых испытаний Javelin президент Петр Порошенко отметил, что "это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск".
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