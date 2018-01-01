"Уникальные 13 секунд": в МВД показали видеозапись-доказательство уничтожения РФ "Боинга" МН17

На записи показана транспортировка российского СЗРК М1 "Бук", у которого на направляющих отсутствует одна ракета.

Самолет поразила ракета СЗРК "Бук" - и именно такой комплекс без одной ракеты увидели украинские разведчики Reuters

В качестве доказательства Шевченко продемонстрировал на своей странице в Facebook видеозапись, сделанную украинскими разведчиками на следующий день после уничтожения "Боинга". На записи показана транспортировка российского СЗРК М1 "Бук", у которого на направляющих отсутствует одна ракета. Видео, по его словам, сняли луганские милиционеры, которые сейчас служат в Национальной гвардии.

"Уникальные 13 секунд видео, снятых тайком вечером 17 июля 2014 на Луганщине милицейскими разведчиками, которые не предали страну и зафиксировали одно из самых мощных доказательств в кремлевском преступлении против человечества - катастрофы рейса МН-17", - написал он в.

Интересно, что само показанное видео с установкой без одной ракеты появилось на канале МВД на Youtube еще 18 июля 2014 года — на следующий день после катастрофы, и набрало более 2 миллионов просмотров.

"Склоняюсь к версии о неудачном Casus Belli - повод для войны... Им и пригодился ЗРК БУК именно потому, что сбить надо было именно то, что летает на 10000 метрах и выше - то есть пасажирський, а не военный самолет. Все наши штурмовики и бомбардировщики, не говоря уже о вертолета, летали значительно ниже и не раз поражались переносными (ЗРК), - написал он.

Шевченко предположил, что скорее всего, российские военные попросту ошиблись с районом развертывания ЗРК и самолетом; по его мнению, изначальной целью российских ракетчиков был рейс "Аэрофлота" Москва — Ларнак, который летел на 1500 м выше и над другим населенным пунктом.

"Московиты верны себе - им не жаль своих граждан, а не то, что чужих, если надо повод для войны. Но не получилось. А то бы имели масштабное вторжение еще в середине июля 2014, которое могло закончиться потерей украинской государственности еще 4 года назад", - добавил он.

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Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского "Боинга" MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

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