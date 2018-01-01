Уникальные писанки: как Львов готовится к Пасхе-2018

Среди пасхальных символов есть и метровые экземпляры.
Это авторские работы, высота которых в большинстве своем по полметра. Но есть и семь метровых писанок.
Гипсовые макеты расписывали не только известные львовские художники, но и дети из художественных школ. Рисовали цветы, традиционные писанкови орнаменты, творили из ниток и ткани.
Горожане и туристы признались, что эта уличная галерея создает им праздничное настроение.
Напомним, синоптики предупредили украинцев о неприятном метеосюрпризе на Пасху и после праздника.
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