"Унижения, провокации". Политзаключенный Балух постоянно чувствует боль — адвокат

Вчера во время заседания суда активисту сделали укол, сообщила юрист.

Владимир Балух постоянно чувствует боли в области грудной клетки, сообщила его адвокат crimeahrg.org

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух , который объявил голодовку, испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту и головокружение.

В крымском следственном изоляторе в отношении украинца каждый день совершаются провокации, его унижают сотрудники, рассказал адвокат нашего соотечественника Ольга Динзе в комментарии телеканалу "112 Украина".

"… в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации. Ситуацию, думаю, может переломить только надзирающая прокуратура. На следующей неделе мы намерены обратиться с жалобой в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО", — отметила собеседница.

По ее словам, в результате голодовки состояние здоровья Балуха ухудшилось. "Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине", — заявила юрист.

"В процессе судебного заседания (15 июня, по второму делу активиста — Ред.) после допроса свидетелей где-то примерно через час ему стало хуже, он больше не смог стоять и присел. Сказал, что он больше не может терпеть. Ему была вызвана скорая помощь, после чего ему оказана совершенно посредственная помощь, — ему поставили внутримышечный укол", — добавила Динзе.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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