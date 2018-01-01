"Упала и отключилась". В киевской школе едва не умерла первоклассница: подробности

Инцидент произошел в одной из школ Соломенского района.

Карета скорой помощи РИА Новости Украина

В Киеве девочка-учащаяся 1-го класса пережила клиническую смерть.

Соответствующее сообщение в среду, 4 апреля, опубликовала пресс-служба Департамента образования и науки КГГА.

Согласно данным чиновников, инцидент произошел утром в одной из школ Соломенского района столицы. Девочка во время перемены внезапно потеряла сознание в буфете − подошла к прилавку, воскликнула "Ой!" и упала на пол.

В школу немедленно вызвали карету скорой помощи. Через две минуты медики зафиксировали у школьницы клиническую смерть и вызвали реанимационную бригаду. Вскоре, благодаря ее работе, девочка вновь начала дышать. На данный момент первоклассница находится в отделении интенсивной терапии.

Чиновники Департамента образования и науки КГГА начали расследование инцидента для выяснения его подробностей.

Напомним, ранее на Житомиршине нетрезвые школьницы подрались между собой.