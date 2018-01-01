Ушел из жизни патриарх украинской сцены, народный артист Анатолий Решетников

Великий актер жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом.

Скриншот

Под Киевом в возрасте 94 лет умер патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников.

Об этом сообщил журналист Олег Вергелис на странице в Facebook.

"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", — написал он.

По словам журналиста, в последние годы в личной жизни Решетникова все было довольно сложно. Он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом, в Пуще-Водице.

Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. В 1948 году окончил Киевский театральный институт.

После обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Известный по ролям Дон Жуана ("Каменный Хозяин"); Ричарда Айрона ("В пуще"); Астров ("Дядя Ваня"); Виктора Каренина ("Живой труп"); Шалимова ("Дачники"); Нагульнова ("Поднятая целина"); Забелина ("Кремлевские куранты"); Родиона Николаевича ("Старомодная комедия"); Гайдая ( "Гибель эскадры"); Маркиза де Поза ("Дон Карлос"); Дмитрия Николаевича ("Тема с вариациями"); Гранда-Скубика ("Самоубийца"); Лазич ("ОБЕЖ"); Шумского ("Радуйся, когда заставляют").

Среди фильмов в его биографии — "Огненный мост" (1958); "Вдали от Родины" (1960); "Пятерка отважных" (1970); "Старая крепость", "Комиссар Сергушин" (1973); "Защитник Седов" (1988); "Господа артисты" (1992); "Школа скандала" (1999).

С 1973 года он также занимался и преподавательской деятельностью — работал в Киевском институте театрального искусства.

Написал книгу воспоминаний "Театр — мое предназначение" (Киев, издательство "Абрис", 2002).

Был награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

Напомним, 10 февраля, скончался директор Института философии Мирослав Попович.