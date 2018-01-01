Ушли готовиться к Пасхе. Националисты неожиданно сняли блокаду телеканала ZIK

Лидер акции Дмитрий Корчинский назвал причины поступка.

Дмитрий Корчинский заявил об окончании блокады телеканала ZIK в связи с приближающимся праздником Пасхи Фото: Facebook/Дмитрий Корчинский

Активисты организации "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский, 4 апреля покинули территорию возле канала ZIK , где они блокировали работу СМИ.

"Спонтанный народный протест" закончился так же внезапно, как и начался. Хотя Корчинский обещал, что его люди будут стоять, пока не умрет последний активист от воспаления легких", - сообщила в Facebook о происходящем под стенами телеканала журналист Татьяна Даниленко.

Фото: Facebook/Татьяна Даниленко

В комментариях к сообщению коллеги написала свое мнение ведущая и продюсер телеканала Наталья Влащенко, в котором потроллила объяснение Корчинского о причинах снятия блокады.

"Написал, что последние дни перед Пасхой активисты должны посвятить "созерцанию божественных откровений". Я здесь прочитала большой компании. Все хохотали", - пишет Влащенко.

Фото: Facebook/Наталья Влащенко

Организатор блокады ZIKa Дмитрий Корчинский в Facebook сообщил, что активисты "Братства" завершили блокаду телеканала, поскольку их требования якобы были удовлетворены.

"Нам удалось вынести проблему, которую мы поднимали, на самый высокий уровень, а сам факт скупки агентом Путина Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по свободе слова. Депутатам, конечно, наплевать, но до общественности дошло", - написал лидер националистической организации.

По словам Корчинского, они также добились от хозяина телеканала обещания не продавать СМИ Виктору Медведчуку, заставили продюсера Наталью Влащенко стать партиотом и получили заверение, что ZIK сделает цикл панегириков, посвященный военнослужащим-добровольцам.

"Последние, самые важные дни великого воста активисты должны посвятить созерцанию божественного откровения, и приготовить свои души к Пасхе Христовой", - сообщил основную причину ухода активистов Корчинский.

Фото: Facebook/Дмитрий Корчинский

Напомним, ранее активисты общественной организации "Национальные дружины" объявили, что берут "под охрану" офис телеканала ZIK.