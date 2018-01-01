Успешно испытан улучшенный украинский противотанковый комплекс "Скиф", видео

Оружие является уникальной разработкой Киевского конструкторского бюро "Луч", отметил президент.

Успешно испытан модифицированный противотанковый управляемый ракетный комплекс "Скиф" ukroboronprom.com.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что украинский модифицированный противотанковый управляемый ракетный комплекс "Скиф" успешно испытан.

Оружие может поражать цели, которые имеют небольшие размеры, написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Уникальная разработка КБ "Луч" (госпредприятие Киевское конструкторское бюро "Луч", входит в состав концерна "Укроборонпром" — Ред.) имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей", — отмечается в сообщении.

Успешно испытан модифицированный противотанковый управляемый ракетный комплекс "Скиф" Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Напомним, в ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что в Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф".

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo