Успешно испытан улучшенный украинский противотанковый комплекс "Скиф", видео

Оружие является уникальной разработкой Киевского конструкторского бюро "Луч", отметил президент.
Оружие может поражать цели, которые имеют небольшие размеры, написал глава государства на своей странице в Facebook.
"Уникальная разработка КБ "Луч" (госпредприятие Киевское конструкторское бюро "Луч", входит в состав концерна "Укроборонпром" — Ред.) имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что в Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф".
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