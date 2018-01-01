"Устали жить в бедности и страхе". Жители "ЛНР" просятся в Украину

Люди возмущены происходящим вокруг насилием.

Люди жалуются на насилие в "ЛНР" Фото: uapress.info

Жители оккупированного поселка Золотое-5 написали главарю боевиков "ЛНР" Леониду Пасечнику письмо с просьбой вернуть населенный пункт под контроль Украины.

Письмо было обнародовано во ВКонтакте в паблике "Луганск. Новости "ЛНР". Основанием для его написания стало то, что "жители поселка устали жить в бедности и в страхе от постоянного насилия со стороны оккупантов".

Фото: Вконтакте/«Луганск. Новости «ЛНР»

Обратил внимание на смелое откровение жителей "ЛНР" известный украинский волонтер Юрий Мысягин.

"Голубой вертолет, раскидывающий деньги, не прилетел, мечты о райской жизни в "русском мире" улетучились, и жители поселка Золотое-5, который пока не подконтролен Украине, написали письмо главе "ЛНР", чтобы их поселок вернули под контроль Украины", — написал волонтер в Facebook.

Напомним, ветеран-афганец Сергей Лановенко был серьёзно избит белорусскими и украинскими националистами на окраине Минска из-за футболки с символикой "ДНР".

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