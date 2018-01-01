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"Установление мира в Украине". Политолог объяснил, почему отношения между США и РФ будут улучшаться

Сегодня, 10:39

С Путиным никак не договориться, полагает эксперт.

Трамп
Дональд Трамп считает, что благодаря улучшению отношений между США и РФ, его страна может установить мир в Украине, отметил эксперт Reuters
Американский политолог Джейсон Смарт уверен, что сейчас отношения между США и Российской Федерацией будут улучшаться.

Президент Штатов Дональд Трамп полагает, что благодаря улучшению отношений с РФ, его страна может установить мир в Украине и других государствах, рассказал эксперт "Обозревателю".

"Я считаю, что нам надо принимать Путина (глава России Владимир Путин — Ред.) таким, каким он есть", — подчеркнул политолог.

По его словам, российский лидер "вор, он убивает людей, с ним никак не договориться". "Он понимает только тогда, когда вы работаете силой. Трамп изменит стратегию, когда поймет, что ошибся", — добавил собеседник.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки . Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России

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Теги:  
Джейсон Смарт, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
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