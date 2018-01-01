"Увековечить имя и подвиг". В Житомире установят памятник Бандере

Активисты выбирают в городе для этой цели подходящее место.

В Житомире убеждены, что Бандера является примером для современной молодежи УНИАН

В Житомире на одной из городских улиц будет возведен памятник теоретику украинского национализма , лидеру ОУН Степану Бандере.

Такое решение было принято 2 марта на заседании областного консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Житомира, сообщает УНИАН.

Активисты уточняют, что намерены обратиться в департамент градостроительства и архитектуры Житомирского горсовета с просьбой о выделении подходящего для данной цели места в черте города.

Один из инициаторов установки памятника депутат облсовета Сидор Кизин заявил, что памятник Бандере должен быть в каждом городе Украины, поскольку эта историческая персона является для современной молодежи примером для подражания.

"Степан Бандера является примером для подражания для современного поколения строителей украинского государства. Поэтому в Житомире, как и в любом другом городе Украины, должны быть увековечены его имя и подвиг. Бандера выстоял, и, вместе с тем, создал феномен ʺбандеровцевʺ, который после его смерти стал символом идейности и жертвенности украинцев. Украина будет сильным государством тогда, когда общество будет придерживаться жизненных ориентиров Бандеры, а государственная политика будет осуществляться на основе идеологии, которую он исповедовал, ‒ идеологии украинского национализма. Именно к этому мы стремимся и достигнем", - сказал активист.

Напомним, ранее в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области неизвестные бросили самодельное взрывное устройство на территории музея Степана Бандеры.