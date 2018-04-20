"Уйдет под землю". В "Борисполе" рассказали о железной дороге в аэропорт

Директор структуры подчеркнул, что работы по строительству начнутся уже летом.

"Воздушный экспресс" со временем уйдет под землю Укрзалізниця

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что вокзал будет находиться в торце терминала D, а пассажиры доберутся до здания за 2,5 минуты. Терминал и платформу будет соединять крытая галерея, а сама линия железной дороги пройдет между забором аэропорта и подъездной дорогой.

"Это первый этап проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где ж/д линия будет уходить под землю и будет направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F", - Рябикин в интервью ЦТС.

Глава крупнейшего аэропорта страны подчеркнул, что работы по строительству железнодорожного полотна стартуют 1 июня.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман обещал, что на поезде "Воздушный экспресс" из Киева в "Борисполь" можно будет добраться уже в конце 2018 года.