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"Уйдет под землю". В "Борисполе" рассказали о железной дороге в аэропорт

Сегодня, 21:23

Директор структуры подчеркнул, что работы по строительству начнутся уже летом.

Поезд в Борисполь
"Воздушный экспресс" со временем уйдет под землю Укрзалізниця
Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что вокзал будет находиться в торце терминала D, а пассажиры доберутся до здания за 2,5 минуты. Терминал и платформу будет соединять крытая галерея, а сама линия железной дороги пройдет между забором аэропорта и подъездной дорогой.

"Это первый этап проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где ж/д линия будет уходить под землю и будет направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F", - Рябикин в интервью ЦТС.

Глава крупнейшего аэропорта страны подчеркнул, что работы по строительству железнодорожного полотна стартуют 1 июня.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман обещал, что на поезде "Воздушный экспресс" из Киева в "Борисполь" можно будет добраться уже в конце 2018 года.
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Павел Рябикин, Борисполь, аэропорт, Воздушный экспресс, железная дорога, строительство
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