Уйти, чтобы остаться. Аваков рассказал о новом статусе для скандальной Деевой

Информацию чиновник озвучил, выступая в рамках годовой итоговой коллегии МВД в Киеве.
Такую информацию чиновник озвучил, выступая в рамках годовой итоговой коллегии ведомства в Киеве, сообщает "Радио Свобода".
"Деева сейчас работает советником министра на общественных началах", - сообщил Аваков и пригласил Дееву на трибуну.
Затем она выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин-правоохранителей.
Напомним, Дееву Кабмин уволил с поста заместителя главы МВД в декабре минувшего года.