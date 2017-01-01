"Уже не тот по Фрейду". Соцсети "троллят" Порошенко из-за оговорки об "украинском оккупанте"

Президент Украины продолжает регулярно "пополнять копилку" казусов в своих публичных выступлениях.

Петр Порошенко nahnews.org

Во время своей праздничной речи по поводу Дня Соборности , в понедельник, 22 января, президент Петр Порошенко в очередной раз оговорился, заявив об "украинском оккупанте, который топчет украинскую землю".

"И радостный праздник День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (исправил самого себя президент – ред.) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донетчины и Луганщины", - сказал он.

Оговорка президента вызвала ажиотажное обсуждение в социальной сети Facebook.

Наиболее популярные версии – "Порошенко оговорился по Фрейду", "Президент не отошел после отпуска на Мальдивах".

"Что-то Порошенко после Мальдив уже не тот. Ему на Донбассе померещился украинский оккупант. Может, на Мальдивах находится тайная лаборатория Путина, где проводят страшные эксперименты над людьми? К примеру, Порошенко пересадили мозг Плотницкого? Недаром же этого товарища так быстро убрали из ЛНР - и он исчез", − написал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Что думаем, то и говорим. Точно также, как Пашинский просил " упередженого росслідування". Язык мой- друг мой. А мы должны уже давно понимать КТО ЕСТЬ КТО", − написала пользовательница Елена Иванушкина.

"По Фрейду", − написал пользователь Jerzy Szalacki

"Ба̶р̶и̶н̶ президент еще мысленно Мальдивы топчет, а тут вы со своей соборностью", − Татьяна Кисс.

Напомним, ранее "Главред" подготовил подборку оговорок Порошенко.