Уже в Крыму. Названы имена моряков "Норда", сбежавших из Украины

У беглецов все впорядке, отметил их адвокат.
Беглецы уже находятся в столице России Москве, рассказал адвокат моряков Дмитрий Щербина в комментарии Укринформу.
По его словам, они вылетели из страны по паспортам граждан РФ, а время другие члены экипажа не смогли выехать и находятся в российском посольстве в Киеве.
"… семеро моряков имеют как украинское, так и российское гражданство", — сказал собеседник агентства.
Позже адвокат моряков Александр Руденко заявил ТАСС, что "двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы, у них все в порядке".
Напомним, "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта, уже 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоировано в порт Бердянска. Капитана судна Владимира Горбенко, в частности, обвинили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. В апреле его выпустили из следственного изолятора.