Уже в Крыму. Названы имена моряков "Норда", сбежавших из Украины

У беглецов все впорядке, отметил их адвокат.

Из Украины сбежали моряки из "Норда" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов Politeka

Из Украины сбежали два моряка задержанного рыболовецкого судна "Норд" из захваченного Российской Федерацией Крыма — Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов.

Беглецы уже находятся в столице России Москве, рассказал адвокат моряков Дмитрий Щербина в комментарии Укринформу.

По его словам, они вылетели из страны по паспортам граждан РФ, а время другие члены экипажа не смогли выехать и находятся в российском посольстве в Киеве.

"… семеро моряков имеют как украинское, так и российское гражданство", — сказал собеседник агентства.

Позже адвокат моряков Александр Руденко заявил ТАСС, что "двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы, у них все в порядке".

Напомним, "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта, уже 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоировано в порт Бердянска. Капитана судна Владимира Горбенко, в частности, обвинили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. В апреле его выпустили из следственного изолятора.