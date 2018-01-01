В 2017 году на премии руководству "Нафтогаза" потратили 127 миллионов гривень

А всего за год на выплаты и премии главным "нафтогазовцам" ушло 214 миллионов гривень.

127 миллионов премий, 214 миллионов расходов на выплаты и дополнительные премии - руководителей "Нафтогаза" хорошо премируют УНИАН

За 2017 год членов правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" премировали в общей сумме на 127,7 миллионов гривень ; в сравнении с 2016 годом общая сумма вознаграждения для верхушки НАК выросла в 2,5 раза.

В частности за 2017 год председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен, Сергей Коновец – 15,2 млн гривен, Сергей Перелома - 17 млн гривен и Юрий Колбушкин - 14 млн гривен, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет компании.

Кроме них, в отчете указана выплата вознаграждения членам правления НАК Олегу Прохоренко (председатель правления "Укргаздобычи") в размере 24 млн гривен, и Николаю Гавриленко (генеральный директор "Укртрансгаза") – 10,4 млн гривен. В сноске отчета при этом указано, что вознаграждение они получают, как члены правления.

Управляющий состав НАКа - 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году в общей сложности получил 214 миллионов гривен с учетом зарплат и дополнительных премий, что составило почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии.

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