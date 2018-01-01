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В 2018-м десятки украинских военных покончили с собой — Матиос

Сегодня, 11:28

Бойцы чаще всего сводили счеты с жизнью в зоне АТО, отметил главный военный прокурор.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
В 2018-м покончили с собой десятки украинских военных, сообщил Анатолий Матиос Reuters
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с начала 2018 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, покончили с собой 33 украинских военнослужащих.

Больше всего воинов свели счеты с жизнью в зоне антитеррористической операции на Донбассе (спецоперация уже завершена, но начата операция Объединенных сил), рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости", — отметил чиновник.

Ранее глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков говорил, что более тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством.

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Теги:  
Украина, военные, суициды, самоубийства, Анатолий Матиос
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