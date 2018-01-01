В Афганистане найден исчезнувший 30 лет назад украинский военнослужащий: видео

Журналисты нашли мать воина-афганца, которая уже установила ему на кладбище памятник.

В Афганистане найден потерявший память украинец Скриншот из видео

В Афганистане украинцы в результате одной из экспедиций случайно обнаружили своего соотечественника, который уже не помнит язык и имя, однако через переводчиков рассказал о том, что приехал с Волыни.

Журналисты ТСН съездили в село Новая Глуша Волынской области, где односельчане на видео узнали своего земляка.

В Союзе ветеранов Афганистана подтвердили, что у них есть один житель области, который исчез в этих местах. Оказалось, найденным экспедицией украинцем может быть пропавший в 1988 году Игорь Белокуров.

"Наверное, он был тяжело контужен, потерял сознание и так попал в руки боевиков. И уже 30 лет он находится там в плену", - говорит глава Союза ветеранов Афганистана в Волынской области Григорий Павлович.

Мать Игоря Белокурова на видео сына не узнала, однако родственники и односельчане уверяют, что экспедиция в Афганистане нашла именно его.

Нашедший украинца геофизик Андрей Кадун уверяет, что был в Душанбе, разговаривал с консулом Украины, который обещал помочь в оформлении всех надлежащих документов для возвращения мужчины на родину.

В селе Новая Глуша уже обещают организовать торжественную встречу Игорю. А старенькая мать мечтает дожить до того момента, когда сможет обнять сына.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке перестал выходить на связь журналист и писатель Станислав Васин, которого, вероятно, похитили пророссийские боевики.