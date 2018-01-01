В Афганистане найден исчезнувший 30 лет назад украинский военнослужащий: видео

Журналисты нашли мать воина-афганца, которая уже установила ему на кладбище памятник.
Журналисты ТСН съездили в село Новая Глуша Волынской области, где односельчане на видео узнали своего земляка.
В Союзе ветеранов Афганистана подтвердили, что у них есть один житель области, который исчез в этих местах. Оказалось, найденным экспедицией украинцем может быть пропавший в 1988 году Игорь Белокуров.
"Наверное, он был тяжело контужен, потерял сознание и так попал в руки боевиков. И уже 30 лет он находится там в плену", - говорит глава Союза ветеранов Афганистана в Волынской области Григорий Павлович.
Мать Игоря Белокурова на видео сына не узнала, однако родственники и односельчане уверяют, что экспедиция в Афганистане нашла именно его.
Нашедший украинца геофизик Андрей Кадун уверяет, что был в Душанбе, разговаривал с консулом Украины, который обещал помочь в оформлении всех надлежащих документов для возвращения мужчины на родину.
В селе Новая Глуша уже обещают организовать торжественную встречу Игорю. А старенькая мать мечтает дожить до того момента, когда сможет обнять сына.
Напомним, ранее в оккупированном Донецке перестал выходить на связь журналист и писатель Станислав Васин, которого, вероятно, похитили пророссийские боевики.