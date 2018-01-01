В Африке в результате отравления погибли украинские моряки – СМИ

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1 / 5 На судне Atlantic Harmony погибло трое украинцев (Фото: Таврия News)

Граждане Украины работали на турецком судне.

На судне Atlantic Harmony погибло трое украинцев Фото: Таврия News

На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли трое моряков из Херсона.

Как сообщает издание "Таврия News", причиной смерти стало отравление.

Отмечается, что судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга. На данный момент судно находится в Кабо-Верде. По факту гибели моряков ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.

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