В Африке в результате отравления погибли украинские моряки – СМИ

Граждане Украины работали на турецком судне.
Как сообщает издание "Таврия News", причиной смерти стало отравление.
Отмечается, что судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга. На данный момент судно находится в Кабо-Верде. По факту гибели моряков ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.
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