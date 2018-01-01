В "Антонове" заявили о планах выпустить 10 самолетов без российских деталей

У предприятия есть "твердый контракт" с Азербайджаном на производство Ан-178.

Украинское предприятие "Антонов" в ближайшие пять лет собирается выпустить от пяти до восьми самолетов, а в идеале - 10.

Об этом заявил президент предприятия Александр Донец в интервью Лига.net.

"Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился "Антонов". А после него будем запускать 158-ю машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам", - сказал Донец.

По его словам, у "Антонова" есть "твердый контракт" с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178. Изготовят их только после полного импортозамещения российских комплектующих. "Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил Донец



При этом Донец заявил, что Россия не сможет самостоятельно производить транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан". "Насколько я помню, Ульяновск выпустил последний Ан-124 в 2004 году. Это все так называемые заделы, оставшиеся с советских времен. Сейчас многие компании, которые участвовали в кооперации по постройке "Руслана", перестали существовать", - заявил он.

Донец добавил, что на современный самолет нужно устанавливать цифровое оборудование, а "Руслан" - аналоговое судно.

Напомним, в июне этого года генеральный директор ПАО "Ил" и вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин заявлял, что в России могут возродить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По его словам, производство самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 "Руслан" может быть перезапущено, так как две трети этих самолетов были построены на заводе в Ульяновске. Первоочередная задача, считает Рогозин, - поддержание "Русланов" в исправном состоянии. Перезапуск же производства - задача "решаемая, но крайне непростая".

В украинском концерне настаивают на том, что выпуск самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможен.

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