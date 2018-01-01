В Бахмуте копам сдался экс-командир боевиков "ДНР"

Мужчина пополнил ряды противника в 2015-м, отметили в полиции.

Бывший командир минометного расчета боевиков разочаровался в идеях "ДНР" и сдался копам beztabu.net

В Бахмуте Донецкой области полицейским сдался 23-летний мужчина, который в захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР" Енакиево занимал пост командира минометного расчета.

Экс-пособник террористов является жителем Славянска, он пополнил ряды террористов в 2015 году — бросил жену с маленьким ребенком, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Наемник поехал в оккупированное Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. По словам боевика, он занимался в военной части ремонтом электрики, хозяйственными делами", — отметили в ведомстве.

По словам бывшего командира, уже через полгода он разочаровался в идеях "ДНР". "Главари занимаются мародерством и заняты только своим материальным положением, а на рядовых солдат и мирных жителей им безразлично", — сказал он.

Начато производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. Согласно ч. 6 ст. 260 УК лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании властям.

Ранее сообщалось, что в столице РФ Москве суд решил депортировать в Украину боевика "ДНР" — украинца Николая Трегуба, который нарушил российское миграционное законодательство.