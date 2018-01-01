В "БПП" официально выдвинули Ирину Фриз в министры ветеранов

Сейчас Фриз занимает должность главы делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО.
Такое сообщение сначала опубликовал портал "ДС", ссылаясь на собственные источники в кругах украинской власти.
Информацию позднее подтвердили и представители пресс-службы фракции "БПП". "Сегодня на заседании фракции Партии "Блок Петра Порошенко" было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, главы парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов", - заявили они.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина.
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