В Британии украинский город признали самым дешевым для туризма

Такси в Киеве одно из самых дешевых.

Составлен рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов в мире для туристов в 2018 году, в котором Киев признали самым дешевым для туризма.

Рейтинг составляла британская туристическая компании Hoppa с учетом средней стоимости проживания в гостинице, еды, выпивки, такси и развлечений на сутки.

Согласно рейтингу, сутки в Киеве обойдутся туристу в 64,79 британских фунтов (87,5 доллара или 2455 гривен). Самым дорогим городом стал Нью-Йорк – за день в нем придется заплатить 346,05 фунтов (467,53 доллара или 13 110 гривен).

Отдельно в рейтинге также разобрали все категории, не в каждой из которых Киев стал самым дешевым.

Так, по стоимости ночевки украинская столица заняла 5 место – 42 фунта (57 долларов или 1591 гривен). Дешевле оказались индонезийские Денпасара (45 долларов) и Джакарта (53 доллара), турецкая Анталия и тайский Пхукет (по 51 доллару).

По стоимости напитков Киев обычно входит в тройку самых дешевых. Стоимость кофе в украинской столице – 1,19 фунтов (1,61 доллара или 45,08 гривен).

Бутылку вина, по версии Hoppa, в Киеве можно приобрести за 4,09 фунта (5,53 доллара или 155 гривен).

Пинта пива (0,47 л), по версии Hoppa, в Киеве стоит нереалистично дорого – 3,69 фунта (5 долларов или 140 гривен). По этому показателю Киев на 9 месте.

Зато поесть в Киеве, как ресторане, так и в McDonalds – дешевле всего. Ужин в приличном заведении на двоих в столице Украины обойдется в 10 фунтов (13,51 доллара или 379 гривен).

Стоимость "Биг мак меню" в Киеве на 2 цента дешевле Туниса – 2,11 фунта (2,85 доллара или 80 грн).

Такси в Киеве тоже одно из самых дешевых — город занимает 6 место с 1,58 фунтами (2,13 доллара или 60 гривен) за поездку на 5 километров.