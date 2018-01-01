"В центр попасть нереально": владельцы "евроблях" начали бессрочные протесты в Киеве. Видео, фото

Под здание Верховной Рады подтянулись правоохранители.

С 11 июля владельцы машин с иностранной регистрацией – так называемые авто на "евробляхах" – объявили бессрочные протесты. Они намерены блокировать центр Киева, пока государство не пойдет им навстречу и не снизит таможенные платежи.

Еще одно требование – отменить постановление, которое предоставляет правоохранителям всю информацию про эти авто из баз таможенников.

На данный момент насчитывается около 4,5 тысяч человек. При этом ранее сообщалось, что принять участие в акции намерены около 20 тыс. человек.

В Сети уже появляется видео, как машины блокируют Правительственный квартал, в том числе улицы Липскую, Грушевского, Шовковичную и Институтскую. Кроме того, заблокирован проезд от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".

Проехать к зданию Кабмина и Рады сейчас практически нереально. Центр Киева стоит в пробках.

По словам очевидцев, акция пока проходит спокойно, однако под Раду уже стянули правоохранителей.

Сегодня вечером митингующие намерены идти в Администрацию президента.

Ранее сообщалось, что у водителей автомобилей с литовской регистрацией при пересечении украинской границы таможенники начали требовать разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.

Напомним, в Украине для владельцев автомобилей на еврономерах могут ввести штрафы до 170 тысяч гривень. В Раде утверждают, что это вынужденный ход, а водители еврономеров парируют, что в долгу не останутся и начнут организовывать протесты

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