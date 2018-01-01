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В центре Донецка под носом у "МГБ ДНР" вывесили флаг Украины и УПА, фото

Сегодня, 15:52

В захваченном городе два флага появились сегодня на недострое.

Донецк,флаги,Украина,ОУН-УПА
В центре Донецка недалеко от "МГБ ДНР" вывесили флаг Украины и ОУН-УПА 062.ua
В пятницу, 20 апреля, в центре захваченного Донецка неизвестные патриоты вывесили на недостроенном здании два флага — Украины и Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии.

Флаги появились на ул. Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества, пишет 62.ua.

По данным издания, "место патриотической акции от здания "МГБ ("министерство госбезопасности — Ред.") ДНР" отделяет всего 600 метров".

Донецк,флаги,Украина,ОУН-УПА
В центре Донецка недалеко от "МГБ ДНР" вывесили флаг Украины и ОУН-УПА 062.ua

Ранее СМИ писали, что над захваченной частью Донбасса в зоне АТО подняли огромный флаг Украины, волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах. Посмотреть видео, на котором запечатлен запуск и полет флага, можно здесь.
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Донецк, МГБ ДНР, Украина, ОУН-УПА, флаги, вывесили
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