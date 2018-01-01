В центре Донецка под носом у "МГБ ДНР" вывесили флаг Украины и УПА, фото

В захваченном городе два флага появились сегодня на недострое.
Флаги появились на ул. Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества, пишет 62.ua.
По данным издания, "место патриотической акции от здания "МГБ ("министерство госбезопасности — Ред.") ДНР" отделяет всего 600 метров".
Ранее СМИ писали, что над захваченной частью Донбасса в зоне АТО подняли огромный флаг Украины, волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах. Посмотреть видео, на котором запечатлен запуск и полет флага, можно здесь.