В центре Киева обчистили квартиру бывшей жены лидера запрещенной КПУ Петра Симоненко

Квартиру бывшей жены Петра Симоненко обокрали в элитном доме на Печерске.

В Киеве ограбили квартиру экс-жены Петра Симоненко

В центре Киева злоумышленники ограбили квартиру экс-жены лидера КПУ Петра Симоненко - Светланы Симоненко.

Квартиру потерпевшей обокрали в элитном доме на Печерске в Царском селе по улице ул.Старонаводницкая, 13А, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом список украденных вещей жена главного коммуниста еще не составила, но когда обращалась в полицию говорила об украденном.

В сообщении отмечается, что в доме жены Симоненко круглосуточно дежурит охрана, кроме того, консьерж звонит хозяину на личный мобильный если кто-то из посетителей приходит в дом.

Напомним, ранее сообщалось, что Симоненко на российском ТВ обозвали Иудой и забросали мелочью.

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