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В центре Киева произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео

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1 / 8 Пожар в центре Киева (ТСН)

На месте работают 9 пожарных бригад.

В субботу, 20 января, в центре Киеве на пересечении улиц Богдана Хмельницкого Пушкинской произошел пожар.

На месте работают 9 пожарных бригад, причины возгорания устанавливается, сообщает ТСН.

Следует отметить, что горит нежилое помещение.

Как сообщили спасатели, одной из причин пожара на 5-6 этажах может быть преднамеренный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.

Напомним, в Киеве на Русановских садах возник мощный пожар в двухэтажном доме по адресу ул. Садовая, 11. 
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Киев, пожар, дом
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