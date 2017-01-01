В центре Киева произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео

На месте работают 9 пожарных бригад.
В субботу, 20 января, в центре Киеве на пересечении улиц Богдана Хмельницкого Пушкинской произошел пожар.
На месте работают 9 пожарных бригад, причины возгорания устанавливается, сообщает ТСН.
Следует отметить, что горит нежилое помещение.
Как сообщили спасатели, одной из причин пожара на 5-6 этажах может быть преднамеренный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.
Напомним, в Киеве на Русановских садах возник мощный пожар в двухэтажном доме по адресу ул. Садовая, 11.