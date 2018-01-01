В центре Киева водители-вандалы крушат автоматические болларды: видео

Некоторые из водителей даже пытались купить пульт от боллардов у местных жильцов.

В Киеве вандалы крушат автоматические болларды Скрин с видео ТСН

В самом центре Киева на Андреевском спуске водители крушат болларды — автоматические столбики для ограничения движения по улице.

Болларды на Андреевском спуске установили для того, чтобы сделать зону пешеходной. Специальный пульт для проезда имеют только арендаторы, жители и экстренные службы, сообщает ТСН.

Тем не менее водителям часто хочется быстрее добраться до центральной части города без пробок и максимально быстро. Поэтому некоторые водители или объезжают столбики по запрещенным местам для автомобилей, а кто-то вообще на скорости въезжает в болларды.

Один автоматический столбик стоит около трех тысяч евро. Всего на установку на Андреевском спуске системы боллардов ушло три миллиона гривен, а стоимость восстановления уже поврежденных уйдет около 200 тысяч гривен.

Местные говорят, что такие вещи должна контролировать полиция, к тому же движение на улице фиксируется на камеры видеонаблюдения. Однако правоохранители молчат, а вероятные "вандалы" говорят, что на видео зафиксировано не их.

Самая популярная отмазка: водитель якобы везет доставку по определенному адресу на Андреевском спуске. Некоторые из водителей даже пытались купить пульт от боллардов у местных жильцов или арендаторов. Копию ключа сделать нельзя, а за единицу кое-кто предлагал 300 евро.

В полицию неоднократно писали заявления, даже предоставляли видеоматериалы, однако результата никакого так и не получили. Ни одного водителя не привлекли к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вандалы повредили мемориальную доску известному дирижеру.

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