В центре Киеве вандалы разрисовали баннеры выставки "Украинская революция 1917-1921": фото

Выставка экспонируется на Крещатике.

В ночь на 8 марта в Киеве неизвестные разрисовали баннеры выставки "Украинская революция 1917-1921", которая экспонируется под открытым небом на Крещатике возле Майдана Незалежности.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", — рассказал на своей странице в Facebook глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне вандалы нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины.