В центре Львова вандалы уничтожили мемориальную доску Ивану Франко

Уничтожена мемориальная доска украинскому писателю Ивану Франко.
"Национальную память формируют такие люди, как наш великий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма", — заявил и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Львова Евгений Бойко.
При этом восстановить мемориальную доску за счет местной общины уже пообещали в городском совете.
Отметим, что в доме, на котором была установлена доска, Иван Франко проживал в течение 1878-1879 годов. Львовский областной совет в декабре 1988 года признал это здание памятником архитектуры местного значения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вандалы украли бюст из музея Леси Украинки.
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