В центре Одессы активисты "Свободы" ворвались в гостиницу: фото, видео

Гостиница расположена в самом сердце Южной Пальмиры - на улице Дерибасовская.

В Одессе несколько десятков активистов партии "Свобода" проникли в гостиницу "Большая Московская", расположенную в центре города на улице Дерибасовская.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство "Интерфакс-Украина" в среду, 21 марта. По словам заместителя председателя одесской областной организации "Свободы" Константина Васильца, таким образом его однопартийцы и активисты пытались обратить внимание общества на проблему уничтожения памятников архитектуры Одессы владельцем компании "Инкор" − коммерсантом Русланом Тарпаном.

"Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан, и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее", – сказал Василец.

По мнению "свободовца", гостиница должна быть возвращена в собственность одесситов и приносить им пользу. При этом Василец категорически отрицает факт захвата "Большой Московской".

Однако представители компании "Инкор" восприняли инцидент в гостинице как захват.

"В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы Большая Московская", − заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что одесские депутаты устроили корпоратив в коммунистическом стиле.