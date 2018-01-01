В Черкасах відкрили "Інститут здоров'я рослин"

Над проектом працювали найкращі українські та зарубіжні вчені.

7 червня у Черкасах відбулося відкриття Науково-дослідного інституту "Інститут здоров'я рослин" ("Crop Care Institute"). Його засновником є виробник засобів захисту рослин та мікродобрив ГК "UKRAVIT".

Як повідомили у компанії, над проектом працювали найкращі українські та зарубіжні вчені, а його робота дозволить українським аграріям будувати свій бізнес на основі інноваційних наукових технологій. Функціонально установа поєднує фундаментальні та галузеві дослідження, агробіологічний сервіс та навчально-наукову роботу.

"В основі концепції Науково-дослідного інституту лежить об'єднання потужної приборної бази, потужної бази людських знань та чіткого усвідомлення нагальних потреб", – зауважує старший науковий консультант "Інститут здоров'я рослин" Володимир Маліновський.

За його словами, відкриття інституту дає чудову можливість інтегруватися в міжнародну науку, а робота Інституту побудована за відкритим принципом і дозволяє "без кордонів" співпрацювати зі світовими науково-дослідними інститутами та аналітичними лабораторіями, повідомили в компанії.

"За роки існування ГК "UKRAVIT" ми співпрацювали з багатьма науковими інститутами країни. "Інститут здоров'я рослин" – не є альтернативою державним установам. Ми і надалі будемо ефективно співпрацювати з державою, адже ми прагнемо, щоб наші науковці працювали в Україні на найкращому світовому обладнанні, створювали унікальні продукти, нові проекти, знаходили цікаві рішення для аграрної галузі. "Інститут здоров'я рослин" – це, насамперед, новий стандарт якості, новий стандарт якості продукції "UKRAVIT", новий стандарт якості для всього аграрного сектору України", - заявив власник ГК "UKRAVIT" Віталій Ільченко.

Повідомляється, що "Інститут здоров'я рослин" працюватиме у форматі "Green Chemistry" ("зелена хімія"). Такий підхід передбачає дбайливе ставлення до природи і максимальне зменшення використання шкідливих компонентів. Всі дослідження в "Інституті здоров'я рослин" проводитимуться на основі лабораторної бази, оснащеної обладнанням виробництва Японії, Швейцарії, Німеччини і США, а розробки тестуватимуться в демоцентрі, який являє собою комплекс підземних теплиць, фітотронних кімнат та кліматичних камер і дозволяє вирощувати культури в реальних умовах упродовж всього року. Протестовані препарати запускатимуться у виробництво на "Фабриці агрохімікатів".

Як зазначив Ільченко, в інституті аграрії серед іншого зможуть перевірити своїх постачальників. Також "Інституті здоров'я рослин" можна буде зробити детальний аналіз води, ґрунтів, рослин, засобів захисту рослин.

"Одна із наших першочергових задач – розробити такі технології вирощування культур, захисту та живлення, щоб можна було отримати додатковий прибуток і забезпечити високу рентабельність сільськогосподарських виробництв. Відкриття "Інститут здоров'я рослин" – підтвердження того , що ми не боїмося перевіряти, тестувати, аналізувати та розробляти нові діючі речовини та препарати", - пояснює керівник комерційного департаменту "Укравіт Агро" Олександр Лапа.

Також зазначається, що у планах ГК "UKRAVIT" - відкрити філії "Інституту здоров'я рослин" в кожній області України і забезпечити аграріїв повним комплексом послуг: від аналізу до впровадження новітніх технологій.

"Ми хочемо спільно з аграріями вирощувати якісну, безпечну продукцію. Наша наукова установа буде дозволяти робити повний супровід вирощування рослин і спільно з аграріями ми гарантуватимемо високі прибутки і процвітання українського аграрного сектору", - запевняє власник ГК "UKRAVIT" Віталій Ільченко.

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