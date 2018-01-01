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В Черкассах на 400 квадратных метрах заполыхали старые шины: фото

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Пожар Черкассы < >
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1 / 3 (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям)

Всего над ликвидацией пожара работают семь единиц специальной техники и 24 огнеборца.

В Черкассах в понедельник 23 апреля, в 15.55 возникло масштабное возгорание на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Главного управления ГСЧС по Черкасской области.

Согласно обнародованным ведомством данным, в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц специальной техники и 24 огнеборца.

По словам спасателей, для дополнительного наращивания сил по Черкасскому гарнизону был объявлен повышенный номер вызова. Кроме того, к месту возгорания был дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

Напомним, ранее в Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей.

 

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Теги:  
Черкассы, спасатели, пожар, склад, покрышки, ГСЧС
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