В Черкассах на 400 квадратных метрах заполыхали старые шины: фото

Всего над ликвидацией пожара работают семь единиц специальной техники и 24 огнеборца.

В Черкассах в понедельник 23 апреля, в 15.55 возникло масштабное возгорание на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Главного управления ГСЧС по Черкасской области.

Согласно обнародованным ведомством данным, в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц специальной техники и 24 огнеборца.

По словам спасателей, для дополнительного наращивания сил по Черкасскому гарнизону был объявлен повышенный номер вызова. Кроме того, к месту возгорания был дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

Напомним, ранее в Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей.

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