В Черкасской области вандалы залили краской крест Героям Небесной Сотни, фото

Полиция уже составила протокол на месте преступления и начала расследование и поиски преступников.

Памятник Героям Небесной Сотни в Смеле поставили там, где проходил местный Майдан. procherk.info

В Черкасской области в центре города Смела неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни.

Краской был зарисован государственный герб, нанесенный на крест, пишет интернет-издание "Смела.uа".

Полиция уже составила протокол на месте преступления и начала расследование и поиски преступников.

"Сегодня ночью в самом центре города неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни. Вандалы не побоялись на центральной площади возле дома советов зарисовать на памятном знаке герб Украины. Такой дерзкий вызов властям и горожанам возмутил смелян до глубины души, и они требуют от правоохранителей найти и наказать тех, у кого поднялась рука осквернить государственный символ", — говорится в сообщении.

Напомним, суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя, гражданина Украины Юрия Чеканова, который разбил памятную плиту с именами Героев Небесной сотни в одноименном сквере в центре Киева.