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В Черкасской области вандалы залили краской крест Героям Небесной Сотни, фото

Сегодня, 17:18

Полиция уже составила протокол на месте преступления и начала расследование и поиски преступников.

Смела, памятник, Небесная сотня
Памятник Героям Небесной Сотни в Смеле поставили там, где проходил местный Майдан. procherk.info
В Черкасской области в центре города Смела неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни.

Краской был зарисован государственный герб, нанесенный на крест, пишет интернет-издание "Смела.uа".

Полиция уже составила протокол на месте преступления и начала расследование и поиски преступников.

"Сегодня ночью в самом центре города неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной Сотни. Вандалы не побоялись на центральной площади возле дома советов зарисовать на памятном знаке герб Украины. Такой дерзкий вызов властям и горожанам возмутил смелян до глубины души, и они требуют от правоохранителей найти и наказать тех, у кого поднялась рука осквернить государственный символ", — говорится в сообщении. 

Смела, памятник, Небесная сотня
smila-ua.com

Напомним, суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя, гражданина Украины Юрия Чеканова, который разбил памятную плиту с именами Героев Небесной сотни в одноименном сквере в центре Киева.
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вандалы, Черкассы, Смела, памятник, крест, Небесная Сотня
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