В Черниговском СИЗО обнаружили тело заключенного с перерезанным горлом

Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство.

Черниговское СИЗО

В Черниговском СИЗО обнаружили тело заключенного с порезами в области шеи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Установлено, что около 5.30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Кроме того, оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств", - сказано в сообщении.

Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Доведение до самоубийства" (ч. 1 ст. 120 УК) и "Истязание" (ч. 1 ст. 127 УК). Ведется расследование.

Напомним, в субботу, 14 июля, в Киеве под Южным мостом рыбак обнаружил тело мужчины.

"Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из Днепра. На вид умершему около 30 лет. Однако при себе документов у него не оказалось. Обстоятельства случившегося выясняет следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

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