В Чернобыльской зоне произошел новый пожар

Пожар локализован на площади 0,8 га.
По данным Государственной инспекции ядерного регулирования, пожар локализован на площади 0,8 га. К тушению пожара были привлечены 7 ед. техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 ед. техники и 15 человек личного состава.
"Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет Ми-8) находится в готовности к привлечению", — говорится также в сообщении. Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС — без изменений. "Никакой угрозы персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент нет", — сказано в сообщении.
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. СМИ называли наиболее вероятной причиной возникновения пожара поджог.
Позже в ГСЧС отчитались о ходе ликвидации возгорания.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram