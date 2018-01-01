В Черновцах депутаты уволили мэра

Обязанности градоначальника возложили на секретаря городского совета.

Алексей Каспрук намерен обжаловать увольнение в суде Фото: molbuk.ua

Депутаты Черновицкого городского совета 26 июля проголосовали за отставку городского главы Алексея Каспрука.

Поддержали отставку мэра в так называемом тайном голосовании 29 депутатов. Отказались голосовать 13 избранников, в том числе представители партии БПП. Об этом сообщает molbuk.ua.

Исполнять обязанности мэра Черновцов будет секретарь горсовета Василий Продан.

"В сугубо незаконный способ, без весомых аргументов перекрашенным "регионаловским" большинством с помощью "прогрессивных демократических" фракций был отстранен от выполнения возложенных обществом обязанностей мэр Алексей Каспрук", - описал произошедшее на своей странице в Facebook.

Отстраненный от должности Алексей Каспрук заявил, что намерен обратиться в суд и обжаловать решение депутатов, которые, как он полагает, уволили его незаконно.

"Я искренне благодарен за честь быть Черновицким городским главой. Спасибо за доверие, спасибо за поддержку. Хочу пожелать депутатам, которые сегодня сохранили свою честь и совесть, выдержку и терпения. Ведь теперь интересы общества, сохранения коммунального имущества и земель - это ваша зона ответственности", - сообщил он.

Напомним, в Черновцах участники националистических и праворадикальных движений потребовали от 32-летнего переселенца из Донбасса Евгения Семехина немедленно уехать обратно в город Макеевка, ныне контролируемый боевиками "ДНР", из-за поддержки во время ЧМ-2018 сборной России.

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