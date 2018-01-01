В Черновцах нарушитель вез инспектора-зацепера на капоте грузовика пять километров: видео

Во время путешествия проверяющий успел вызвать полицию.

Инспектор поневоле стал зацепером Скриншот из видео

В Черновцах водитель грузовика во время бегства от инспектора областного управления Укртрансбезопасности провез чиновника на капоте пять километров.

В комментарии molbuk.ua инспектор Денис Ключевский рассказал, что остановил грузовик Renault Magnum для проверки документов и весового контроля.

"Вдруг водитель дал задний ход, и я оказался перед капотом автомобиля. У меня не было другого выхода, кроме того, чтобы заскочить на машину", - вспоминает он.

По словам Ключевского, горе-водитель провез такого своеобразного зацепера около пяти километров, никак не реагируя на его присутствие на капоте. Затем он остановился на стоянке для грузовиков, закрыл автомобиль и убежал.

Инспектор во время путешествия на капоте умудрился вызвать полицию. Поэтому прибывший наряд задержал беглеца в 700 метрах от его автомобиля в густых зарослях растительности. Свои действия водитель пояснить не мог.

Патрульные составили протокол о взыскании штрафа с нарушителя. А также выяснили, что у водителя уже ранее было 13 админпротоколов, причем не все из них оплачены. Отмечается, что инспектор-экстремал не пострадал.

Внимание, в видео содержится ненормативная лексика, 18+

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