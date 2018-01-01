В Черновцах радикалы потребовали отъезда болевшего за Россию на ЧМ-2018 переселенца: видео

Мужчине в ультимативной форме предложили вернуться обратно в город Макеевка.
Соответствующий видеоролик был опубликован в социальной сети Facebook.
"Евгений Семехин, который радуется победам России, попросил собрать ему денег на дорогу из Черновцов, в Макеевку. Активисты передали сопроводительное письмо от волонтеров, где Семехина обязуются доставить в Донецкую область бесплатно", − именно так был подписан ролик.
Также сообщается, что Семехин регулярно публиковал в соцсетях посты в поддержку выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что шахтеру-пересенцу под Сумами разорвали рот за русский язык.
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