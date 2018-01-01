В Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную: видео 18+

Представительнице правоохранительных органов пришлось использовать газовый баллончик.

Виновники ДТП напали на сотрудницу патрульной полиции Скриншот из видео

В Черновцах группа молодых людей совершила дорожно-транспортное происшествие, а затем напала на патрульную , которая оформляла инцидент.

Местный телеканал ТВА в Facebook обнародовал видео, на котором видно, как агрессивный злоумышленник повалил сотрудницу полиции на землю. Его сообщники толкали девушку, снимали происходящее на мобильный телефон, используя при этом в ее адрес нецензурную лексику.

Отмечается, что патрульная получила легкие телесные повреждения. Виновники ДТП, совершившие нападение на сотрудницу правоохранительных органов, отправлены в отделение полиции для проведения следственных действий

Напомним, ранее в Киеве патрульная была травмирована вследствие ДТП. Полицейский автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части и протаранил дерево.