В День числа Пи сумчанин воспроизвел 23 тысячи цифр числа Пи

По словам Гарина, его феноменальная память отлично служит ему и в обычной жизни.

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14 марта отмечается неофициальный математический праздник в честь числа Пи.

Число Пи – математическая константа, равная отношению длины окружности к ее диаметру.

Праздник в 1987 году придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Он заметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926. Поэтому, кстати, и праздник отмечается в 1:59:26 дня (в 12-часовой системе). Но в 24-часовой системе "час Х" настает в 13:59.

Украина тоже отметила День числа Пи. 27-летний Артем Гарин из Сум воспроизвел 23 тысячи цифр числа Пи после запятой.

Сумчанин уже дважды рекордсмен Украины по запоминанию и воспроизведению цифр после запятой числа Пи. Предыдущее достижение – 10 тысячи.

По словам Гарина, его феноменальная память отлично служит ему и в обычной жизни: он никогда не пользуется записными книжками, не копирует информацию на флешки и т.п.

Отметим, что мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина. Индус в марте 2015 года воспроизвел 70 000 знаков после запятой. На это у него ушло за 9 часов 27 минут.

Напомним, 14 марта стало известно о смерти физика-теоретика Стивена Хокинга. Ем было 76 лет.

Хокинг при жизни сделал ряд неутешительных прогнозов для Земли и человечества. В частности, он говорил, что конец света может наступить в ближайшую тысячу лет. Хокинг был уверен, что жизнь на нашей планете исчезнет из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.